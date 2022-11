Carabinieri, il Rettore Lorito nominato socio benemerito dell'associazione

Questa mattina, presso il salone di rappresentanza della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Salerno, si è tenuta la cerimonia di consegna della tessera di “socio benemerito” al professore Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli. L’alto accademico, dopo un breve e cordiale saluto introduttivo, ha ricevuto, per la sua ammirevole vicinanza all’Arma dei Carabinieri, la tessera di benemerito dall’Ispettore Regionale della A.N.C., Generale di Corpo d’Armata -in congedo- Domenico Cagnazzo, e dal Presidente della locale sezione salernitana, Maresciallo Ordinario - in congedo - Gennaro Guerrasio.

I presenti

All’evento, in rappresentanza dei militari in servizio, ha presenziato il Comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre. Intervenuti all’incontro anche il Generale di Corpo d’Armata, Angelo Agovino, già vice direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) ed il comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno, Ten. Col. Edoardo Margarita. Ha partecipato alla cerimonia l’onorevole Giuseppe Bicchielli, membro della Commissione Difesa della Camera Dei Deputati.