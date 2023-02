“Belle Sempre”, un successo il corso di make-up dedicato alle detenute a Salerno

Si è tenuta, ieri, nella casa circondariale di Salerno, la manifestazione “Belle Sempre”, un corso di make-up dedicato alle detenute. L’iniziativa è stata organizzata dal presidente dell’Humanitas Roberto Schiavone, dalla direttrice del carcere Rita Romano, in collaborazione con il Lions Club Specialty Pontecagnano Faiano, a cui ha preso parte anche la vice sindaca ed assessore alle pari opportunità del Comune Paky Memoli. Presente, per l’occasione, anche il noto Make-up Artist milanese Davide Balosetti, che ha dispensato consigli utili e svelato tecniche per un trucco perfetto alla detenute.

Il commento

“La bellezza è entrata in carcere. Una esplosione di gioia con le detenute. La bellezza - ha dichiarato Memoli - ha travolto molte di loro in un gioco di trucchi con volti abbelliti e pronti ad incontrare gli altri. Ringrazio il presidente Schiavone, la direttrice Romano e anche la vice cmandante della Guardia Penitenziaria Santoro per l’accoglienza”.