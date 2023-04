Appuntamento per sabato 15 aprile, con Salerno Pulita, in mattinata, sul Lungomare: in occasione della Carta al Tesoro, infatti, i cittadini muniti della card della società, potranno ritirare i sacchetti per la raccolta della carta. Tanti gli interessati che si recheranno presso lo stand di Salerno Pulita, all'altezza spiaggia Santa Teresa.