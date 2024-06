Conca dei Marini: salvata una Caretta Caretta con un amo in bocca

E' stata salvata nelle acque antistanti di Conca dei Marini, una Caretta Caretta, avvistata da alcuni pescatori con un amo da pesca conficcato nella bocca, compromettendo la sua capacità di alimentarsi e respirare correttamente.

Immediato l'intervento della Guardia Costiera per soccorrere l'animale che è stato trasportato al porto di Amalfi, per affidarlo ai veterinari della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Portici, per prestarle le cure necessarie.