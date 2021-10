Emergenza senzatetto: riapre il dormitorio della Caritas in Largo Barbuti

Riapre oggi, lunedì 25 ottobre, il dormitorio “Gesù Misericordioso” in Largo Barbuti nel Centro Storico di Salerno. Dopo dieci giorni di chiusura, durante i quali si è provveduto a un’attenta sanificazione e riorganizzazione, in vista delle prime emergenze dovute al calo delle temperature, riapre la struttura, che può ospitare fino a dieci persone, con una nuova organizzazione voluta del direttore della Caritas Diocesana di Salerno, don Flavio Manzo.

Parla il Direttore della Caritas

“Un segno tangibile di vicinanza ai fratelli bisognosi in vista dell’inverno, dove troveranno non solo un tetto sotto cui ripararsi, ma anche solidarietà e vicinanza da parte dei nostri volontari”.

Per accedere al dormitorio maschile è necessario un colloquio presso il Centro di Ascolto diocesano, in via Bastioni 4, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Nella struttura, alla quale si accede dalle ore 18.30 alle 21 e si può restare fino alle ore 7, è attivo il servizio doccia e saranno serviti anche cena e colazione. In contemporanea con la riapertura, parte anche l’iniziativa “Adotta il dormitorio”, proposta dalla Caritas della parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, con lo scopo di raccogliere alimenti, prodotti per l’igiene e indumenti da destinare agli ospiti del dormitorio.

I contatti

Per informazioni è possibile contattare il numero 089 226000 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.