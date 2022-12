Caritas Salerno, in arrivo 1400 pacchi alimentari grazie alla BCC della Campania

Nel periodo che precede il Santo Natale, ogni anno si moltiplicano le iniziative a sostegno dei più bisognosi, e a sostegno della Caritas di Salerno che è in prima linea nell’alleviare le sofferenze di chi si trova in un momento di difficoltà. È iniziata in questi giorni, come ormai accade da alcuni anni, la distribuzione di 1400 pacchi alimentari che la Banca di Credito Cooperativo Campania Centro ha voluto donare a oltre 40 realtà del nostro territorio che sono impegnate nell’aiuto e nell’assistenza di famiglie in difficoltà.

La solidarietà

È un’iniziativa condivisa e concordata con la Caritas della Diocesi di Salerno-Campagna e Acerno, e si pone all’interno di un progetto di solidarietà più ampio che è in fase di elaborazione. I pacchi, confezionati in collaborazione con gli scuot dell’Agesci Battipaglia I, contengono circa 25 kg ognuno di generi alimentari non deperibili. In pratica 35 tonnellate di cibo che serviranno a rendere almeno un po’ più sereni questi giorni di festa, e a dare un segno di vicinanza a quei sacerdoti, a quei laici, a quei volontari, che per tutto l’anno portano avanti questo fondamentale impegno.