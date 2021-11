Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: si torna in presenza, appuntamento il 27 novembre

Torna in presenza la raccolta alimentare per i meno abbienti: si mobilitano anche nella nostra città, infatti, le associazioni, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. L’invito è quello di recarsi sabato 27 novembre nei supermercati aderenti all’iniziativa, dove i volontari, distanziati e rispettosi delle norme anti-Covid, inviteranno a comprare e donare prodotti a lunga conservazione ai cittadini. Chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita il 27 novembre, potrà in ogni caso donare la spesa anche online, dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare

A Salerno città

Tra le varie realtà salernitane, scenderà in campo anche la Caritas zonale di Fratte-Matierno-Brignano: i volontari saranno presenti dalle 9 alle 21 presso il Sole 365 di Fratte e il Conad sito nel centro commerciale Le Cotoniere, dove, a supportare l'iniziativa, ci saranno anche i giovani utenti del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad. Un'occasione importante, dunque, per tendere una mano verso chi ha bisogno.