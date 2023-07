Carletto il camaleonte compie 25 anni e festeggia a Giffoni presentando un cortometraggio

In soli 25 anni di vita è stato astronauta, calciatore, presentatore TV e tanto altro: stiamo parlando di Carletto, il volto dei Sofficini e del gruppo Findus. Per festeggiare il suo compleanno ha partecipato alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival apparento, per la prima volta, sul grande schermo in un cortometraggio inedito che svela la sua storia, dalla nascita fino ad oggi, ripercorrendo il meglio dei suoi 25 anni di successi.

Il corto

Da un'idea originale e produzione creativa di Dude Originals e con le musiche originali di Massimo Martellotta, il cortometraggio dal titolo Tu non hai fame?, ripercorre la storia e le avventure più belle del camaleonte, le sue tante pubblicità, le canzoni, la sua evoluzione negli anni: dall'uovo che si schiude, al primo contagioso sorriso e scambio di sguardi con la mamma, dall'estasiante assaggio al primo Sofficino, al tormentone: "Tu non hai fame?”, che lo ha consacrato a showman divertente, irriverente e mai banale. Nonostante il successo, Carletto non dimentica le sue origini e soprattutto quel primo Sofficino servito dalla sua mamma 25 anni prima.

L'incontro con i bambini

Al termine della proiezione alla presenza di 800 bambini, Carletto ha festeggiato il suo compleanno coinvolgendo e intrattenendo il piccolo pubblico del Giffoni.

Capace di conquistare grandi e piccini con il suo mood spensierato, irriverente e allegro, Carletto rappresenta il bambino presente in ciascuno di noi, nonché l'anima del brand Sofficini Findus. Un personaggio leggendario che ha saputo conquistare uno spazio da protagonista sui mezzi tradizionali, sul web, nei punti vendita e nelle attività di consumer promotion sul piccolo schermo, fino ad aggiudicarsi un cortometraggio tutto per lui.

"Quello che presentiamo è un percorso iniziato 25 anni fa, è la storia di un personaggio amatissimo da grandi e piccini, Carletto, volto e anima del nostro brand. Da ben 25 anni, con Carletto e Sofficini, portiamo il sorriso nelle case di tutti gli Italiani. Carletto è il bambino nascosto dentro ognuno di noi, che ha saputo coinvolgere e conquistare tutti grazie alla sua spensieratezza ed allegria. Per i suoi 25 anni lo abbiamo omaggiato al Giffoni film festival con il suo short movie Tu non hai fame? – ha commentato Marco Miglioranza, Italy Marketing Manager Veg, Green Cuisine & Meals - Ci auguriamo che Carletto possa continuare ad evolversi e crescere con il brand per conquistare tanti altri anni di successi. Tanti auguri Carletto!”

Carletto

Carletto approda in tv nel 1998 per la prima volta in uno spot televisivo di Sofficini, all'interno della famiglia Camaleontis, dove sin dalla tenera età dimostra interesse per il cibo e una propensione per il mondo dello spettacolo, mostrando sempre più la sua natura da show man talentuoso. Viene infatti scelto presto come protagonista degli spot dedicati al suo cibo preferito, i Sofficini Findus.

Negli anni, l'affascinante pupazzo animatronic diventa il volto e l'anima della marca fino ad essere sostituito dalla computer graphic 3D e dall'animazione digitale, incarnandosi in un camaleonte più umano che mai con una natura birichina e ammiccante.

Nel 2002 diventa il protagonista indiscusso delle campagne TV e conquista il grande pubblico con il tormentone "Tu non hai fame?”. I successi crescono negli anni tanto che nel 2012, l'ormai acclamata star, apre la sua pagina Facebook Carletto. La pagina accresce maggiormente la sua fama e fanbase, consentendo a tutti i cultori del camaleonte di interagire con il loro personaggio preferito ed essere partecipi delle sue pazzesche avventure. Oggi Carletto è presente anche su Instagram con la pagina Carletto il Camaleonte e una fanabase che conta oltre 14.600 follower.

Dopo aver collezionato tanti anni di successi, tra travestimenti, spot pubblicitari e cene in compagnia, nel 2014 in occasione della 64^ edizione del Festival di Sanremo, Carletto debutta come cantante con il motivo "Hai capito il piccoletto”. La carriera da cantante prosegue nel 2022 in occasione del primo Sofficino Day, quando il camaleonte conquista il palcoscenico duettando con la regina dei cartoni animati degli anni '90 Cristina D'Avena con il brano "La Canzone di Carletto”, un testo esilarante e divertente, la colonna sonora perfetta per trasformare la serata in una festa per tutta la famiglia.