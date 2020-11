Il Capitano Novella continua la sua lotta e lancia un appello: "La sera pregate un minuto per me"

Continua la sua lotta contro il brutto male che lo ha colpito, il Capitano della Polizia Municipale di Salerno, Carmine Novella. Tantissimi, dopo aver appreso la notizia della sua malattia (non inerente al Covid-19 ndr), gli hanno espresso solidarietà e lo hanno incoraggiato a non mollare. Oggi, il Capitano che, attraverso la nostra testata, già aveva ringraziato amici e familiari per il supporto, dedica a tutti un nuovo pensiero, chiedendo di pregare per lui. Pioggia di like sui social per il post di Novella.

Il post di Carmine Novella