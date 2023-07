"Carminuccio week": la settimana della pizza più amata dai salernitani per ricordare il maestro Donadio

Era il 18 luglio dello scorso anno quando è volato in Cielo Carmine Donadio, il decano dei pizzaioli salernitani, che per 40 anni ha deliziato i palati di intere generazioni nella pizzeria di Mariconda, dando vita all’unica pizza moderna sinora capace di competere a livello popolare con le regine margherita e marinara: la Carminuccio. Nata dall’intuizione della semplicità dei sapori dell’epoca, la Carminuccio è diventata nei decenni una pizza identitaria, il piccolo grande contributo di Salerno allo straordinario mondo della pizza. Tanto che è stata adottata, come omaggio all’inventore, in oltre 30 pizzerie di salernitani.

L'idea

Per ricordare Carmine, il sito LucianoPignataroWineblog ha promosso una settimana interamente dedicata alla Carminuccio dal 17 al 22 luglio nel corso della quale tutte le pizzerie aderenti metteranno la pizza di Carmine Donadio ad un prezzo speciale per favorirne la conoscenza alle giovani generazioni e ai numerosi turisti che affollano la nostra città. L’iniziativa sarà presentata nei dettagli venerdì 14 luglio alle ore 10:30 presso Mulino Urbano in Piazza Malta. Sarà illustrato il quaderno commemorativo numerato e fuori commercio edito dal sito con scritti di Ciccio Costantino e Andrea De Simone di memoria con testimonianze, foto d’epoca e l’elenco delle pizzerie aderenti. Sarà una manifestazione di rilancio identitario della pizza salernitana.