Domenica di Carnevale a Salerno: tante mascherine sul lungomare nonostante il tempo incerto

Nonostante il tempo incerto, in tanti hanno portato i propri figli o nipoti sul lungomare di Salerno per la domenica di Carnevale. Principesse, supereroi ed altri personaggi della fantasia, hanno sfilato - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sul litorale cittadino ritrovandosi tra sorrisi e coriandoli, in particolare, sulla spiaggia di Santa Teresa.