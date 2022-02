Dalla festa patronale a San Valentino Torio al Carnevale di Agropoli: iniziative sospese a causa del Covid

Auguri a tutta la comunita' civile e religiosa di San Valentino Torio. Oggi e domani ci saranno iniziative religose per festeggiare il nostro patrono San Valentino Prete e Martire. Anche quest' anno i festeggiamenti civili sono stati annullati a.causa della pandemia ancora in corso. Ci auguriamo davvero che si tratti dell' ultimo anno si sacrificio.

Lo ha detto il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese: "Ringraziamo di cuore il Parroco Don Alessandro Cirillo e tutta la.Commissione Festeggiamenti, ricordando il caro Presidente Alfonso Squitieri che ci ha lasciati da poco e al quale sara' conferito questa sera il premio Cuore D'Aliante. Grazie anche a tutta.la comunità religiosa della Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo ed a tutti coloro.che lavorano alla realizzazione degli eventi religiosi. Con la speranza che il nostro San Valentino protegga sempre la nostra comunita' e ci guidi sempre nell' affrontare le sfide della vita", ha concluso.

Carnevale rinviato ad Agropoli

Martedì grasso rinviato anche ad Agropoli, per via dell'emergenza epidemiologica non ancora terminata: lo fa sapere l’associazione Il Carro. “Stiamo ricevendo tantissime chiamate e messaggi per il famosissimo Carnevale di Agropoli –scrivono– Siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che anche l’edizione invernale di quest’anno non verrà svolta”. Il presidente de "L'associazione il Carro", Mario Picariello, fa sapere, tuttavia, che "si sta già lavorando all'edizione estiva che si terrà, presumibilmente, a metà luglio. Diverse le associazioni che saranno protagoniste dell'edizione speciale e straordinaria, come ad esempio ViviCilento".