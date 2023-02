"Carnival 2023", volontari e bambini ripuliscono Matierno dai rifiuti

Si è svolta questa mattina una giornata di sensibilizzazione ambientale nel quartiere di Matierno, dov’è operativo il Centro per la Legalità fondato e gestito dagli volontari di Galahad. L'iniziativa, tenutasi presso l’oratorio della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, è stata organizzata da Retake e Galahad con la partecipazione di Voglio un Mondo Pulito con l’obiettivo di riqualificare una delle aree di Matierno che, da troppo tempo, versa nel degrado. E, contemporaneamente, chiedere alle istituzioni competenti maggiori controlli a tutela dell’ambiente.

L’iniziativa

Gli utenti del Centro per la Legalità (minori del quartiere e giovani stranieri) e i piccoli che frequentano la parrocchia hanno ripulito la zona, fornendo un prezioso esempio di cittadinanza attiva per la comunità tutta. Ma non è tutto: si è tenuto anche un momento ludico per i più piccoli che sono stati affidati alle mani esperte di una truccatrice di Retake e si sono sfidati alle "Olimpiadi Retake" rafforzando la loro sensibilità ambientale. Infine, insieme a un giovane apicoltore locale, Gianluca Mucciolo, Retake ha consegnato una casetta degli impollinatori personalizzata dall’artista salernitana Annalisa Spatola, alla parrocchia come segno di amicizia e comunione d'intenti con gli abitanti del quartiere. In questa occasione, sono stati donati alla parrocchia, per i ragazzi del quartiere, anche un canestro e dei faretti solari a led, sponsorizzati dalla Fater.

Il degrado

Alcune ragazzini, impegnati nella pulizia di un’area di Matierno, hanno rinvenuto nei pressi dell’ex centro vaccinale un cumulo di rifiuti abbandonati, siringhe e persino pezzi d’auto (con tanto di targa) che potrebbero appartenere ad una vettura rubata. I volontari, oltre ad aver ripulito la zona, avrebbero fatto una segnalazione alle forze dell’ordine. Un messaggio di civiltà che arriva dai più piccoli che vorrebbero vivere in una città più pulita e con meno incivili. Anche se – va precisato – i residenti del quartiere ci tengono a sottolineare che, la zona in questione, è preda soprattutto di cittadini non residenti che, in particolare di notte, sversano rifiuti ovunque e spesso diventa anche covo di tossicodipendenti.