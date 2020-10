"Caro Presidente, che ne sai?": lo sfogo di una maestra salernitana, lettera a De Luca

Caro (per dire) Presidente,

che ne sai tu della frustrazione che vivo ogni giorno ad entrare in un' aula vuota! Nel silenzio assordante, che fino a 15 giorni fa risuonava di voci argentine, di allegre risate, di domande e risposte, di curiosità; risplendeva di occhi felici, di sorrisi sereni.

Che ne sai tu della frustrazione che vivo a vederli in un quadrettino e sentire la loro voglia di tornare in quell'aula dove lavoravano senza sosta, ma felici, impegnati.

Che ne sai tu della frustrazione che devo scacciare e vestirmi di allegria perchè loro, i miei bambini, la mia vita, DEVONO avere questo, MERITANO di avere serenità, perchè non tornerà più quest'età!

Che ne sai tu della frustrazione nel sentire, disperati : "maestra non ho capito, non ho sentito, sono rimasto indietro" e ti precipiti a tranquillizzarli, a dire che non importa, che rimediamo a tutto. Che ne sai, non ti sei preoccupato nemmeno di chiederci come andava, né di ascoltarci... RIDACCI LA SCUOLA!!!! Perché tu, non lo sai!!??