Salerno, continua la carriera del giovane cantante Tony Melchiorre

Si chiama Antonio Melchiorre, nasce a Salerno nel 2007, e all'età di 7 anni già iniziava a canticchiare. Poi a 12 anni incominciò a cantare nella sua cameretta su una piccola cassa dove si allenava sempre a cantare le canzoni del suo idolo Tony Colombo.Un giorno davanti ad un bar sulla zona Carmine, proprio nel giorno della Madonna del Carmine, iniziò a cantare e da allora tutti hanno iniziato a ritenerlo un futuro talento canorico.

Il successo

Sono due anni che ha iniziato a studiare musica e diaframma e viene seguito dall'ex Maestro di Tony Colombo a Palermo, il maestro Tony Gambino, persona molto brava sia dal punto di vista umano che quello professionale, che è anche lo stesso che gli ha scritto il suo primo inedito “La mia stella tu” uscito il 14 di giugno con la partecipazione anche di Francesca Gambino e il papà di Tony Colombo il signor Marcello Colombo. Tony oltre ad essere stato scelto a Miss Gocce di Stelle con il presidente franco Mazzotta oggi vanta tanti eventi da Napoli a Latina, da Salerno ad Angri. Il 16 luglio si esibirà a Pagani nel giorno della Madonna del Carmine; il 26 di luglio poi esordirà a Palermo al teatro Zappalà dove i palermitani lo apprezzano tantissimo. Inoltre è stato contattato anche da un organizzatore di eventi dal Belgio nella città di Liegi dove per il momento è in attesa di intraprendere un’ esperienza nel mese di Agosto, dove sarà di scena anche a Paestum; a novembre uscirà un altro inedito di Tony detto “Questo lui”. E’ molto richiesto anche fuori dalla regione Campania sperando in una carriera luminosa. Ad affiancarlo è il famoso Acchiappavip Francesco Caterina.