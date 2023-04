"Carta al tesoro": fervono i preparativi per l'evento per la differenziata e il riciclo, in palio buoni spesa

Fervono i preparativi per "Carta al tesoro", un'iniziativa che avrà luogo a Salerno, il 15 aprile. "Con la collaborazione del Comune e di Salerno Pulita, Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) organizza una caccia al tesoro con ritrovo alle 10.30 presso la spiaggia di Santa Teresa.- annuncia il consigliere comunale Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente e Cultura - Da qui, i concorrenti divisi in squadre raggiungeranno diversi luoghi legati alla tematica del riciclo e della raccolta differenziata e affronteranno varie prove. Le squadre più veloci parteciperanno a un ultimo gioco che decreterà il vincitore". In palio, i buoni spesa dal valore di 1.500, 1.000 e 500 euro, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato". Per iscriversi>>>https://www.comieco.org/

La presentazione

Martedì 11 aprile, alle ore 10 presso Palazzo di Città, è in programma la conferenza stampa dell’evento finalizzato a sensibilizzare la comunità sull’importanza della raccolta differenziata e sul valore del riciclo dei materiali in carta e cartone.