"Divieto di accesso alle coppie", poi il QR code pubblicitario: il mistero del segnale di via Mercanti

Tiene banco sui social, in questi giorni, la polemica sul cartello di segnaletica spuntato in via Mercanti che vieterebbe l'accesso alle “coppie che si tengono per mano”. Altra anomalia del segnale, il QR code stampato sotto che rimanda ad un sito luci d’artista “anonimo” e al numero wathsapp riconducibile ad un’agenzia pubblicitaria, come denunciato dai “Figli delle Chiancarelle” su Facebook.

L'appello

"Probabilmente neanche il comune lo sa, comunque quel cartello andrebbe rimosso perché 1) non ha alcun valore per quanto riguarda la circolazione pedonale 2) rimanda ad un sito con proprietari sconosciuti che vendono a loro volta spazi pubblicitari", hanno osservato sul gruppo Figli delle Chiancarelle.