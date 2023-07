Cartina turistica in città, “Salerno in Comune”: "Ci sono molti errori"

Sono presenti 13 errori sulla cartina in distribuzione da settimane in città: lo segnala il gruppo Facebook “Salerno in Comune” che, ha analizzato la mappa di Salerno fornita ai turisti. "Grazie ad un certosino controllo dei nostri attivisti del Gruppo Turismo, sono stati evidenziati, purtroppo, ben 13 errori senza contare i numerosi errori di ortografia", si legge su Faceboook:

- Posizionamento dei giardini della Minerva (è indicata l'area della strada e i giardini privati di fianco)

- Posizionamento chiesa Sant'andrea de Lama (circa 400mt di errore)

- Posizionamento San Pietro a Corte (è indicato sul fabbricato del vecchio comune)

- Posizionamento Museo Papi (è indicato il fabbricato di fronte)

- Posizionamento Pinacoteca provinciale (è indicato l'insieme di fabbricati da piazza sant'Agostino e via Mercanti, palazzo Pinto non viene giusto lambito)

- Posizionamento Museo archeologico provinciale (è indicato sulla chiesa di San Benedetto, assente dai punti di interesse della mappa)

- Posizionamento Cittadella giudiziaria (è stata traslata di 700mt al posto del parco pinocchio)

- Posizionamento Acquedotto medievale (è indicato essere in un palazzo residenziale lì nell'incrcocio delle vie)

- La chiesa di Santa Lucia viene indicata in leggenda, ma non è indicato il fabbricato sulla mappa

- Palazzo Fruscione è diventato 5/6 volte più grande inglobando l'Ave Gratia Plena, le chiese limitrofe e palazzi residenziali privati nelle vicinanze

- Villa Carrara viene evidenziata ma non numerata rendendo di fatto introvabile sulla mappa il fabbricato

- Nel complesso di Santa Sofia vengono inglobati palazzi residenziali privati

- Piazza della Libertà e la stazione marittima hanno errori di posizionamento dai 50 ai 100mt. Tra i contatti di emergenze vengono elencati tutti, e solo in italiano(!!), quando anche in Italia è ormai attivo da tempo il numero di emergenza unico europeo 112.



"Salerno in Comune", dunque, chiede all'assessore al turismo di esprimersi sulla vicenda. "Oltre ad una maggiore e scontata attenzione prima di stampare una mappa turistica, sarebbe opportuno un confronto con i vari addetti sul campo, gli stakeholders che solitamente vengono invitati solo per incontri propagandistici e non per costruire insieme qualcosa", hanno concluso dal gruppo.