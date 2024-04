Salerno turistica: spunta una cartolina gigante sul Molo Masuccio

E' spuntata una cartolina gigante sul molo Masuccio Salernitano, per consentire ai turisti di scattare una foto-ricordo originale nella nostra città. Intanto, presso la stazione marittima sul Molo Manfredi, ha da poco lasciato la banchina la Artemis, piccola nave (di gran lusso) da crociera dallo stile retrò del gruppo “Grand Circle Cruise Line”: arrivata ieri con il suo carico di turisti internazionali, è rimasta in porto per la prima "over night stagionale".

La curiosità

A darle il cambio, domani mattina attraccherà la “Mein Schiff 2” della compagnia Tui Cruises: inaspettatamente ma con l’abituale entusiasmo, senso di ospitalità ed efficienza, la Stazione Marittima Zaha Hadid si prepara così ad accogliere i 2855 crocieristi e i 1000 uomini e donne di equipaggio che ripartiranno nel tardo pomeriggio di domani, 1° maggio. Festa del lavoro, e al lavoro tutto lo staff di Salerno Cruises e quello di Salerno Stazione Marittima.