Pasqua 2022: la cartolina di Poste Italiane anche nel salernitano

Nuova iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica una colorata cartolina alla Pasqua 2022. Una nuova occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

I dettagli

La cartolina può essere acquistata (costo 0,90 €) da lunedì 11 a sabato 16 aprile nei 7 Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Salerno e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.