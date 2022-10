Casa del Volontariato di Salerno, attivo il calendario autunnale 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pronto il calendario autunnale delle attività alla Casa del Volontariato di Salerno in via F. Patella, che il CSV insieme alle organizzazioni del territorio ha programmato a favore della comunità.

Oltre alle tante attività già in essere per i volontari come i momenti formativi (ne richiamiamo solo alcuni: primo soccorso, safety and security, bilancio di un ETS, progettazione sociale e tanti altri) o gli appuntamenti assembleari e di consulenze per le associazioni della provincia di Salerno, saranno previsti:

· Quattro sportelli solidali attivi in sinergia con le associazioni che svolgeranno attività settimanale di incontro, ascolto e accoglienza. Si va dal Club di Ecologia Sociale “V. Hudolin”, promosso da Gruppo Logos Salerno e Famiglie in Gioco, destinato a chi affronta il tema delle dipendenze da droga, alcol e altre addiction, allo sportello AGIRE di Filotea dedicato all’ascolto, accoglienza e supporto per persone e famiglie in difficoltà economica temporanea. Seguono gli sportelli di supporto alla cittadinanza contro il caro bollette, truffe, e temi economici di Cittadinanza Attiva Salerno e l’attività di promozione della donazione degli organi dell’associazione AIDO Salerno;

· Attivo, con il supporto del Liceo Statale De Sanctis di Salerno, il progetto “Library in the city” che vede un punto consegna testi della biblioteca scolastica a studenti e cittadini per incentivare le persone alla lettura;

· Punto raccolta farmaci con l’associazione ISDE – medici per l’ambiente Campania;

· Laboratorio autismo con attività ricreative e di socializzazione con l’associazione Autismo ogni giorno;

· Spazio coworking per giovani studenti o professionisti;

· Caffè Alzheimer in cui le persone con disturbi di memoria, insieme ai propri familiari, possono incontrarsi per vivere momenti di condivisione e svago e per trovare supporto e informazioni, scambiarsi esperienze e confrontarsi con professionisti, in un contesto accogliente ed informale, arricchito dalla presenza di volontari dell’associazione Moto Perpetuo.

Previste anche le mostre artistiche, con le associazioni Ombra Luce Tilde Salerno e Magnolia ODV, oltre alla mostra permanente dell’A.N.P.I. di Salerno e del Piccolo Teatro Portacatena.

“La Casa del Volontariato - commenta il Presidente Agostino Braca – diventa sempre più uno spazio vivo, a disposizione della comunità, animato dall’apporto generoso e qualificato dei tanti volontari che donano il proprio tempo e le proprie competenze per costruire un mondo migliore. Non li ringrazieremo mai abbastanza!”.