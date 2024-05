Cinema, al Fatima la proiezione de "La casa di Ninetta": in sala anche Lina Sastri

Giovedì 16 maggio, al Cinema Fatima di Salerno, sarà proiettato "La Casa di Ninetta", il primo film diretto da Lina Sastri. La regista sarà presente in sala per interagire con il pubblico e discutere della pellicola, un'opera autobiografica che ha già ottenuto riconoscimenti al Bari International Film Festival e al Los Angeles Italia Film Festival.

Il film

"La Casa di Ninetta" è una storia personale che esplora il tema dell'Alzheimer attraverso gli occhi di Ninetta, una donna anziana malata, e della sua famiglia. Il film, tratto dall'omonimo libro di Sastri e precedentemente adattato in un monologo teatrale, intreccia passato e presente, realtà e immaginazione, in una Napoli magica e misteriosa​. Nel cast, oltre alla stessa Sastri, figurano Maria Pia Calzone e Angela Pagano, che interpretano Ninetta nelle diverse fasi della sua vita. La pellicola è una riflessione sull'amore, la famiglia e la memoria, affrontando temi come la gelosia, il perdono e l'identità​