Dieci anni a Casa Sanremo per Carmine Salimbene, il grafico professionista originario di Buccino

Festeggia il decimo anno di collaborazione a Casa Sanremo per Carmine Salimbene, professionista originario di Buccino che ha da sempre coltivato la passione per il mestiere di grafico. Sin da bambino, è stato affascinato dal mondo della grafica pubblicitaria, prima da autodidatta e poi collaborando con una piccola agenzia di Buccino, paese natio, in cui oggi ha sede il suo studio professionale. Il suo sogno, dopo aver terminato il Liceo, lo porta a Venezia, per completare gli studi alla Scuola Internazionale di Grafica. Al termine del corso biennale, decide di svolgere lo stage di inserimento al mondo del lavoro in una realtà particolare e interessante: le grafiche della Comunità di San Patrignano. Qui ha occasione di raffinare la sua arte grazie all’ambiente tecnologicamente all’avanguardia.

La storia

Terminata questa esperienza, Salimbene rientra a Buccino dove collabora con la Book Sprint Edizioni, fino a gennaio 2015, anno in cui decide di intraprendere la libera professione, diventando Art Director del Consorzio Gruppo Eventi. Nel corso del 2023, inaugurerà il suo laboratorio creativo a Buccino Il pane quotidiano di Carmine Salimbene è: comunicazione, progettazione grafica e web design. Con Gruppo Eventi, egli ha affrontato ogni giorno nuove sfide: ha curato la comunicazione grafica di grandi eventi del mondo dello spettacolo italiano, tra cui spiccano i Premi David di Donatello e Miss Italia. Ma il ruolo più prestigioso svolto fin ora è sicuramente quello di Responsabile dell’Immagine coordinata di Casa Sanremo: si occupa e controlla personalmente, prima, durante e dopo l’evento, che tutto la grafica sia coerente e coordinata, dal font ai colori utilizzati e, soprattutto che il logo di Casa Sanremo, resti sempre quello in ogni supporto, cartaceo e non, su cui viene visualizzato, dal sito alla cartolina, passando per i manifesti o il photocall.

Il servizio offerto

Gli studi affrontati e le esperienze maturate, fanno di Carmine Salimbene un professionista completo. Creazione logotipi e marchi aziendali, flyer e brochure, cataloghi, manifesti, presentazioni, carta intestata, biglietti da visita. E poi cartelline, packaging design, servizi per l’editoria e l’advertising, grafica per allestimenti grandi spazi come stand fieristici e truck per tour promozionali, oltre a tutto quanto rientri nella definizione di “materiale pubblicitario”: questo il servizio offerto da Salombene che non si ferma qui, ma guarda con occhi grandi al futuro per dare il meglio di sé.