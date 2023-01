Casa Sanremo: anche i prodotti tipici di Montecorvino tra i protagonisti

Sarà nuovamente protagonista di Casa Sanremo, il Comune di Montecorvino Pugliano ed in particolare i suoi prodotti tipici. Casa Sanremo, infatti, dispone di un’ampia area riservata agli eventi più importanti della settimana canora. Oltre ad ospitare lo studio televisivo principale, offre importanti momenti di intrattenimento e promozione dei territori, una location dove la cucina regionale la fa da padrona. "Ho deciso di estendere alle attività produttive interessate l’invito che ho ricevuto da parte del patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, che ringrazio. Casa Sanremo accoglierà le aziende e gli imprenditori di Montecorvino Pugliano che porteranno i loro prodotti su questo straordinario palcoscenico. Attraverso un protocollo d’Intesa e la manifestazione di interesse che abbiamo messo in campo si è creato un canale preferenziale con gli organizzatori affinché le nostre aziende giovino di questa grande opportunità", ha sottolineato il sindaco Alessandro Chiola.

Per consentire una più ampia partecipazione da parte delle imprese locali, a breve è possibile manifestare il proprio interesse all’iniziativa collegandosi sul portale dell’Amministrazione all’indirizzo: Comune.montecorvinopugliano.sa.it Le aziende aderenti potranno esporre i propri prodotti nell’Area Hospitality di Casa Sanremo durante lo show cooking dedicato al territorio. I prodotti delle attività saranno presenti nel menu che verrà degustato dai partecipanti della kermesse canora più rinomata e prestigiosa d’Italia. Per l’organizzazione il Comune di avvarrà della collaborazione della Pro Loco.

"Sanremo è la vetrina più rinomata in Italia per la musica e non solo. Grazie all’intuito del nostro concittadino Vincenzo Russolillo, ideatore di Casa Sanremo, è divenuto uno dei palcoscenici più importante del mondo per il food e la promozione dei territori. Siamo pronti anche quest’anno a rilanciare le nostre aziende e il calore della nostra ospitalità attraverso una serie di materiali informativi mirati che saranno distribuiti durante le cinque giornate del concorso canoro. Oltretutto i big e gli ospiti di Sanremo potranno degustare i prodotti puglianesi in una cena tutta dedicata al nostro comune e alle nostre bellezze".