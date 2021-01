Casa Sanremo: Polix e Mr Fortuna ospiti con "Come una Melodia"

Un po' di Salerno sarà rappresentata a Casa Sanremo 2021: i due cantanti montecorvinesi Polix e Mr Fortuna saranno ospiti con il loro brano Come una Melodia che li ha visti partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani.

La partecipazione

I due giovani cantanti montecorvinesi sono riusciti a portare a termine il loro obiettivo che era quello di portare Salerno e Montecorvino sul palco più prestigioso di Italia. Il 5 marzo si esibiranno per la prima volta sul famoso palco di Sanremo facendo gioire così tutta Montecorvino che ha sperato fortemente in un loro approdo a Sanremo. Adesso che il sogno è divenuto realta i due giovani non vedono l'ora di mettersi in gioco dimostrando tutto il loro valore.