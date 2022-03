Casa del Volontariato, cerimonia di inaugurazione sabato 26 marzo 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sarà inaugurata il prossimo sabato 26 marzo a Salerno, in via Patella 2/6 la sede della Casa del Volontariato realizzata dal Centro Servizi per il Volontariato di Salerno Sodalis.

Il “taglio del nastro” è previsto per le ore 18. La centralissima struttura, situata a pochi passi dalla stazione centrale di Salerno, ospiterà: eventi, momenti formativi, banco del farmaco, attività ludiche per bambini, percorsi formativi per adulti e laboratori sociali.

Un luogo accessibile, facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto, che vuole essere un bene comune a disposizione di tutti i volontari della provincia di Salerno. Saranno presenti gli Alfieri della Repubblica della provincia di Salerno nominati dal Presidente Mattarella, Francesco Tortora e Giulia Moscariello. Concluderà l’evento Chiara Tommasini, presidente di CSVnet.

Alla breve cerimonia seguirà un momento di confronto tra esperienze locali e nazionali, al quale parteciperanno le associazioni di volontariato, le autorità locali ed i rappresentanti dei Centri di Servizio per il Volontariato provenienti da tutta Italia.

«Il nostro impegno è promuovere il mondo del Terzo Settore e della cittadinanza attiva attraverso un’intensa attività di animazione territoriale e un ampio ventaglio di opportunità, servizi ed iniziative, destinate ad affiancare e potenziare il percorso di crescita dell’associazionismo, delle reti sociali e del territorio in generale, in modo totalmente gratuito» commenta il presidente Agostino Braca. «L’apertura della Casa del Volontariato è un’idea nata qualche anno fa dall’esigenza di aiutare le organizzazioni in difficoltà nel trovare un luogo dove potersi incontrare e svolgere attività: un’idea diventata realtà, un passo importante per il CSV e per le organizzazioni della provincia di Salerno; un modo concreto per costruire un nuovo welfare dal basso. Insieme alle organizzazioni lavoreremo per la realizzazione di spazi gestiti dai volontari.»