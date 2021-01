Casal Velino, compleanno per i 100 anni di "Nonna Maria"

Il nuovo anno porta gioia nel Cilento, per il compleanno di una centenaria. Si tratta di Angela Maria da Acquavella, "Nonna Maria", vicino Casal Velino.

In questa serata speciale, figli e nipoti le hanno organizzato, nel rispetto delle regole, una piccola festicciola. Angela è nata a Pollica nel 1920 - come racconta InfoCilento - e per amore del suo Florigio si trasferisce nel 1944 ad Acquavella, piccolo paese collinare di Casal Velino. La signora Maria è la nonna di Adriana Volpe, la nota conduttrice italiana