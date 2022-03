"No war" e al via la raccolta spontanea per l'Ucraina: l'iniziativa di Casashop a Salerno

Uno striscione solidale esposto sulla vetrina del loro esercizio commerciale ed una raccolta di aiuti spontanea per dare una mano agli ucraini: è quanto hanno messo in campo Francesco e Cristina Daniele, titolari di Casashop, in piazza Matteo Luciani.

Sulla scia della spesa sospesa, i clienti possono acquistare uno o più prodotti da donare alla popolazione Ucraina. Una lodevole iniziativa.