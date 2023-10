Casaspetti.it, la startup salernitana si presenta: “Pronti a rivoluzionare il mercato immobiliare”

“Una vera e propria rivoluzione nel settore dell'intermediazione immobiliare”. Si presenta così la startup salernitana Casaspetti.it, prima piattaforma immobiliare online assistita da agenti del territorio, “pensata e sviluppata – come spiegano dal team - per vendere casa in modo sicuro e veloce, senza dover pagare alcuna provvigione, con una politica di gestione a totale vantaggio del cliente”. Un nuovo modo per vendere e comprare casa, al passo coi tempi e con i nuovi strumenti del settore proptech. Un progetto innovativo che attraverso ingenti investimenti pubblicitari, punta forte sul digital marketing, e grazie all'utilizzo delle migliori tecnologie, consente di vivere un'esperienza immersiva sin dalla prima visita online dell’immobile. Attraverso un virtual tour 3d della proprietà in vendita, Casaspetti.it offre ai potenziali clienti, la possibilità di visitare le abitazioni senza spostarsi dal proprio salotto o dal proprio studio.

L’idea

Tutto nasce dall'intuizione dell’imprenditore salernitano Nello La Marca, che ha trasferito tutto il suo know how, nella creazione di una startup innovativa 2.0, destinata ad affermarsi sempre più in un ambiente in fase di profondo cambiamento come quello del mercato immobiliare, che ad oggi, per la crisi che lo contraddistingue e per la particolare contingenza economica, nazionale ed internazionale, sta facendo i conti con una forte battuta d'arresto. “L'idea – spiega La Marca - nasce dalla consapevolezza che sempre più persone rinunciano alla vendita o all'acquisto di una casa, a causa dei problemi che, nonostante gli alti importi delle provvigioni, le agenzie tradizionali non sono in grado di risolvere. Casaspetti.it invece, assicura al cliente tanti servizi gratuiti e quella fondamentale serenità necessaria alla gestione dell'immobile”. A soli 4 mesi dall'apertura, la piattaforma può già vantare l'appoggio di 27 agenti immobiliari che hanno scelto di investire in questo nuovo rivoluzionario progetto che è già attivo in ben 137 città. Il team di Casaspetti.it ha già gestito fin qui 42 immobili con mandato in esclusiva, portando a termine 18 transazioni, stabilendo una media di 10 settimane, per portare a conclusione la vendita degli immobili.

Dalla Campania all’Italia

La piattaforma, mira ad espandersi in nuove città e ad ampliare la gamma dei servizi offerti. Alla luce della forte crescita riscontrata nei primi mesi di attività, Casaspetti.it si prepara ad intraprendere la strada del crowdfunding. Secondo La Marca, “puntare su Casaspetti.it rappresenta un'opportunità molto interessante anche per gli investitori, poiché andrebbero a sostenere una startup in rapida crescita, che racchiude tutto il potenziale per rivoluzionare profondamente il mercato immobiliare e generare benefici per sé stessa e per gli utenti della piattaforma”.