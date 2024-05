“Storia delle donne e studi di genere" alla caserma D’Avossa di Salerno

Si è tenuta presso la caserma D’Avossa di Salerno, la conferenza dal titolo “Storia delle donne e studi di genere", tenuta dalla professoressa Maria Rosaria Pelizzari, titolare dell’omonimo insegnamento presso l’Università degli Studi di Salerno. Dopo i saluti del Comandante del reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), Colonnello Nicola Iovino, la Professoressa Pelizzari, parlando della Storia delle donne italiane lungo il secolo scorso, di cui ha analizzato lunghe persistenze e importanti momenti epocali, ha tracciato un quadro storico e normativo dei mutamenti nelle relazioni di genere nel lungo periodo. La conferenza ha concluso un ciclo di incontri promosso dalle “Guide” sulle prospettive di genere, iniziato in concomitanza della “Giornata internazionale della donna” con la presenza della Consigliera di Parità della Regione Campania, dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo e la Consigliera di Parità della Provincia di Salerno, dott.ssa Anna Petrone.

In seguito si è aperto il seminario sul “Nuovo processo di Famiglia” con gli autorevoli interessamenti, del vice sindaco di Salerno e assessore alle politiche sociali, dott.ssa Paky Memoli e del curatore speciale del Tribunale per i minorenni di Salerno, dott.ssa Francesca Carpinelli. Si è tenuta, infine, la prolusione “Pari opportunità e studi di genere”, tenuta dalla Direttrice dell’Osservatorio interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità (OGEPO) dell’Università di Salerno, Prof.ssa Ornella Malandrino.