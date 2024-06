Curiosità, inaugurata a Morigerati la prima ”Casetta dei Libri"

Taglio del nastro, a Morigerati, per la prima ”Casetta dei Libri", un nuovo spazio dedicato alla lettura, allo scambio di libri ma anche alla cultura e alla condivisione. L'opera in legno è stata installata in piazza San Laverio, davanti al Municipio, e permetterà a tutti di leggere i libri contenuti al suo interno e di lasciarne di nuovi. "E’ uno spazio per tutti. In maniera libera e gratuita si potrà usufruire dei libri presenti nella casetta, prendendoli in prestito o scambiandoli con altri volumi, oppure donando qualche titolo che merita di essere condiviso. - spiegano gli ideatori dell’iniziativa - Non è solo un luogo fisico. Ci auguriamo che possa essere luogo d’incontro e dialogo, anche e soprattutto per i ragazzi e i bambini. La casetta sarà sempre ricca di libri e noi sempre disponibili per nuovi rifornimenti. E’ della comunità, patrimonio di tutti". A promuovere l’iniziativa un gruppo di cittadini, su spinta di una lettrice, Luana Caiafa, volontaria di biblioteca. Alessio Del Prete è l’artigiano falegname che ha costruito e donato la casetta alla comunità. L’inaugurazione si è tenuta ieri pomeriggio e ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini. Tra i presenti anche Giuseppe Jepis Rivello che ha condiviso la sua esperienza da libraio di Caselle in Pittari e ricordato il potere della lettura come faro di conoscenza.

La Casetta dei Libri sarà sempre aperta. Oltre al servizio di prestito e donazione di libri, lo spazio punta ad ospitare letture pubbliche, incontri con autori, laboratori per bambini e altre iniziative culturali. E si pone l’obiettivo futuro di essere realizzata anche in altri spazi del territorio comunale. Per ulteriori informazioni sulla Casetta dei Libri e sulle attività in programma, è possibile visitare il gruppo Facebook “La Casetta dei Libri di Morigerati”.