"La Casetta del Libro": a Salerno la mini-biblioteca condivisa

Sabato 11 Maggio, alle ore 17.30, presso i Giardini Mariele Ventre di Salerno, si terrà la presentazione de "La Casetta del Libro" a cura dell’Associazione Gruppo Trekking 'Progetto Terra' . La Casetta del Libro è una piccola accogliente “mini-biblioteca” a forma di casetta, dove tutti possono prendere o riporre libri senza bisogno di tesseramento. Con questo piccolo progetto l’Associazione Progetto Terra vuole promuovere lo scambio di libri tra adulti, bambini e ragazzi che vivono il quartiere Pastena e che frequentano la Villa Giardini Mariele Ventre. "Un piccolo gesto di condivisione - si legge nella nota - per riscoprire e coltivare il piacere della lettura prendendo in prestito un libro senza nessun vincolo se non la responsabilità di restituirlo e rimetterlo a posto per altri che vorranno leggerlo". All’iniziativa parteciperanno il consigliere comunale Fabio Polverino - presidente della Commissione consiliare Bilancio e la consigliera comunale Alessandra Francese.