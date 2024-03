Giornata Internazionale dei diritti delle donne, "spuntano" tre cassette rosse per dire "No alla violenza"

Sono state inaugurate questa mattina tre cassette rosse per dire "No alla violenza" nei quartieri di Sant'Eustachio e Mariconda, a Salerno. Un'iniziativa volta a lanciare il messaggio "Non siete sole", rivolto a tutte le donne che trovano il coraggio di denunciare le violenze e le minacce subite.

L'iniziativa è stata organizzata nelle attività dell'Ambito di zona S5, dalla cooperativa "Fili d'Erba" e da "La crisalide", nella Giornata Internazionale dei diritti delle donne, alla presenza dell'assessore comunale alle Politiche Sociali di Salerno, Paola De Roberto e del consigliere regionale Franco Picarone.