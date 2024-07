Castel San Giorgio, elevato a Santuario l'Eremo di Santa Maria a Castello

Giorno importante per Castel San Giorgio con l'ufficiale elevazione dell'Eremo di Santa Maria a Castello a Santuario. L'evento ha avuto luogo mercoledì 10 luglio, alle ore 19:00, in un contesto suggestivo: la collina che sovrasta l'abitato di Castel San Giorgio e offre una vista sulla valle del Sarno e il Vesuvio. La solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Salerno, Campagna e Acerno, Mons. Andrea Bellandi, ha segnato un momento di intensa spiritualità e comunità.

L'accoglienza

L'Arcivescovo è stato accolto da una comunità in festa, profondamente toccata da questa elevazione che arricchisce il territorio non solo di fede ma anche di una rinnovata vicinanza alla divina provvidenza. Il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha espresso profonda gratitudine per l'evento, sottolineando il ruolo cruciale di Mons. Bellandi nel riconoscere il valore spirituale dell'eremo e di Don Rocco Aliberti, parroco di San Biagio e nuovo Rettore del Santuario, il quale ha rafforzato il legame con la venerata Madonna di Santa Maria a Castello. Recentemente, il Santuario ha anche visto la cerimonia di accoglienza e benedizione di un nuovo Crocifisso, situato nell'appena restaurata Cappella di San Gregorio, riaperta ai fedeli dopo anni di chiusura, un altro segno della vivace fede che anima la comunità di Castel San Giorgio. "È stata una cerimonia solenne e particolarmente sentita, con il cuore colmo di gioia e di gratitudine per il dono ricevuto abbiamo partecipato allo storico evento - ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Grazie a S. E. Mons. Andrea Bellandi che ha voluto elevare al rango di Santuario la nostra chiesetta eremo, oggetto di predilezione da parte della Chiesa locale e del popolo di fedeli, un punto di riferimento per tutti noi. Un grazie anche a don Rocco Aliberti, parroco di San Biagio sotto la cui giurisdizione ricade il piccolo Santuario. Don Rocco, nominato Rettore, ha dato nuovo impulso alla fede e rinvigorito il rapporto filiale con la Madonna di Santa Maria a Castello che si venera all'interno del Santuario. Qualche giorno fa, sempre grazie a don Rocco ed alla comunità parrocchiale c'è stata la cerimonia di accoglienza e benedizione del Crocifisso nuovo con messa a dimora nell'antica e appena restaurata Cappella di San Gregorio, che ha aperto, dopo anni, le sue antiche mura ai fedeli nel cuore nascosto e più profondo del Santuario. Un momento di grazia per tutta Castel San Giorgio".