"Run for Manuel", una giornata di sport e solidarietà in ricordo del giovane 17enne

“Run for Manuel”, una giornata di sport e solidarietà nel ricordo di Manuel Kolaveri. In aula consiliare, alla presenza dei genitori di Manuel, scomparso due anni fa in un tragico incidente stradale a soli 17 anni, è stata presentata ufficialmente giorni fa la gara podistica organizzata dalla ASD Manuel Kolaveri Team in collaborazione con l'associazione Manuel Eterno Amore e giunta alla sua terza edizione.

L'evento

Domenica 8 ottobre a Trivio di Castel San Giorgio il raduno dei podisti provenienti da tutta la Campania e da tante altre regioni italiane. Alle 8.30 il via alla competizione. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti iscritti alle categorie Fidal/Opes ( allievi, juniores, promesse,master M/F) e agli enti di promozione sportiva convenzionati Fidal in regola con il tesseramento per il 2023. La gara si svolgerà su di un percorso di 10 km (due giri da 5 km), su di un tratto completamente pianeggiante e chiuso al traffico. Dopo la gara competitiva, alle 10.00, prenderà il via la prima edizione del “Corri per Manuel”, gara riservata alle categorie giovanili della Fidal, degli enti di promozione sportiva e a chiunque voglia partecipare.

«Da sindaco e da madre vorrei stringere in un caloroso abbraccio i genitori di Manuel, tutti i suoi familiari ed i suoi tanti amici-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Nel suo ricordo sono nate bellissime iniziative sportive, perchè lo Sport è Vita, e Manuel continua a vivere. Quest'anno parte delle quote di iscrizione della gara saranno devolute al Reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Nocera Inferiore, alla nostra Protezione Civile e alla Croce Rossa.

Grazie di cuore a Sokol e Carmela,i genitori di Manuel, perchè dal loro grande dolore, ma anche dal loro grande amore, hanno saputo far nascere momenti di aggregazione e di sport. Il Comune di Castel San Giorgio gli sarà sempre vicino, insieme al delegato allo Sport Francesco Spinelli, dall'assessore alla Protezione Civile Domenico Rescigno e a tutta l'Amministrazione comunale» - ha concluso il sindaco Paola Lanzara. A tutti i finisher della gara, quest'anno andrà una medaglia realizzata dall'ing. Giuseppe Sarno di Polla, un runner che l'ha ideata pensando proprio a Manuel. Un grande cuore allungato a rappresentare l'amore infinito con su un piccolo aquilone di carta, di quelli che Manuel amava tanto disegnare e sul retro poche parole in ricordo di Manuel: “Spensierato, Divertente, Stravagante, l'aeroplanino vola libero”, proprio come Manuel che ora vola e corre veloce.