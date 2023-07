Sono cento gli studenti premiati a Castel San Giorgio dalla sindaca Paola Lanzara. Le borse di studio, consegnate il 13 ed il 14 luglio, sono relative all'anno scolastico 2020/21, l'anno buio della pandemia e della Didattica a Distanza. Gli studenti meritevoli hanno ricevuto dalle mani della prima cittadina la pergamena oltre alla borsa di studio di 50 euro erogata dall'Ente ad ognuno dei premiati.

Il premio

"Ringrazio le due istituzioni scolastiche, l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini e l'Istituto Comprensivo Lanzara con le rispettive dirigenti, Raffaella Capuano e Loredana Cervelli, per la sinergia attivata da sempre con l'ente comune" ha sottolineato Paola Lanzara. “Il merito è importante ed è giusto che vada premiato - ha aggiunto la prima cittadina - gratificando i nostri studenti con un piccolo riconoscimento in danaro. Vedere i loro sorrisi e percepire il loro compiacimento per la gratificazione ottenuta, è stato per noi una grande soddisfazione.A questi ragazzi che hanno chiuso brillantemente i loro percorsi scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado, auguro di proseguire con successo i loro studi, di realizzare tutti i loro sogni e di diventare grandi in tutti i sensi”.