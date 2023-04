Curiosità: anche Castelcivita protagonista di "Sì Viaggiare", la rubrica del Tg2

Parte dalla provincia di Salerno "Sì Viaggiare". La rubrica del Tg2 andrà in onda venerdì 28 aprile alle 13.50 su Rai 2: si va alle porte del parco nazionale del Cilento a Castelcivita, un borgo medievale arroccato su una roccia come una fortezza dominato dalla torre angioina e alle sue grotte chiamate anche grotte di Spartaco che si estendono nel massiccio dei monti alburni, uno dei complessi speleologici più grandi dell'Italia meridionale.

Ci si sposterà poi in in Puglia, nel Gargano, in provincia di Foggia a Monte Sant'Angelo, conosciuta nel mondo per il santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio Unesco dal 2011 insieme alla foresta umbra . Qui pelelgrini, papi e re sono venuti a inginocchiarsi nei secoli per ottenere l'indulgenza plenaria. Infine nel Lazio, sulla via Appia, che quest'anno ha iniziato il suo cammino per diventare patrimonio dell'Unesco.