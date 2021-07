Castellabate, tutto pronto per l'inaugurazione dell'acquario virtuale

Si inaugura a Castellabate il primo “Acquario Virtuale” d’Italia. L'appuntamento è per il prossimo giovedì, 22 luglio, alle ore 18.30, presso il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

L'evento

Il nuovo acquario virtuale si trova presso il Centro di Promozione Riserve Marine e del Paesaggio Mediterraneo e Parco Attrezzato di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.All’evento sarà presente il Presidente della Giunta della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’acquario virtuale è il primo del suo genere realizzato in Italia. L’allestimento è stato realizzato creando all’interno delle vasche esistenti dei filmati di animazione 3D in cui sono presenti esemplari rappresentativi delle principali specie ittiche, tipiche delle aree marine protette prospicienti al Parco. I filmati, realizzati con tecniche di animazione tridimensionale e olografica, mostrano i pesci virtuali come se nuotassero in una reale vasca d’acquario. “Il nuovo acquario virtuale rappresenta un’esperienza immersiva unica e particolarmente suggestiva” ha dichiarato il presidente del Parco Tommaso Pellegrino.