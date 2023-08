Castellabate, l'associazione marinai dona una targa al Comune per i 900 anni

L’associazione Nazionale Marinai d’Italia, Anmi sezione di Santa Maria di Castellabate gruppo “Caduti Sommergibile Velella”, ha donato al Comune di Castellabate per i suoi 900 anni una targa commemorativa. Il suo scoprimento avverrà lunedì 14 agosto alle ore 11 in Piazza Santa Lucia in Santa Maria.

Le parole del sindaco

“La memoria va nutrita costantemente con cura. Ed è questo che l’ANMI continua a fare con grande determinazione. Ringrazio, a nome di tutta la comunità, quest’associazione per il gradito omaggio, per ciò che hanno realizzato in questi anni e per quello che- sono sicuro- continueranno a fare negli anni a venire. Grazie a questa targa la nostra memoria collettiva e il nostro patrimonio culturale da tramandare alle generazioni future si arricchisce sempre più” afferma il sindaco Marco Rizzo.