Area Marina protetta, l'escursione a Castellabate

Si è svolta ieri, per il secondo anno, l'escursione didattica presso la nostra Area Marina Protetta. Sullo sfondo il corso di Gestione e Salvaguardia delle Aree Protette (Laurea magistrale in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno) tenutosi dalla professoressa Floriana Di Stefano, Presidente della Commissione di Riserva dell'Area Marina Protetta Santa Maria di Castellabate.

L'iniziativa

L’escursione è stata guidata dal referente dell’Ufficio Area Marina Protetta del Comune di Castellabate, che ha accompagnato i partecipanti illustrando le peculiarità naturalistiche dell’area, gli strumenti e le metodologie utilizzate per la sua gestione, conservazione, salvaguardia, tutela e sviluppo. A questa giornata formativa, hanno presenziato l'Assessore all'Area Marina Protetta Antonio Florio, i Presidenti di A.S. Cilento Sub, Associazione Pescatori e Archeonautilus che, con la loro passione e dedizione per il mare, hanno contribuito alla crescita professionale dei futuri esperti ambientali.