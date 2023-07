Terminato il corso di lingua italiana per stranieri svoltosi a Castellabate. Alla presenza del sindaco Marco Rizzo, degli assessori Marianna Carbutti e Antonio Florio, la Cpa di Salerno Maria Montuori e la professoressa Stefania De Sio sono stati consegnati gli attestati di lingua italiana livello A2.

L'iniziativa

"Un particolare ringraziamento alla Cpa di Salerno Maria Montuori, la professoressa Stefania De Sio e l’ufficio politiche sociali per la sinergia e collaborazione profuse in questo importante progetto formativo. Visto il grande successo di questi corsi e’ intenzione dell’amministrazione di attivarne altri per il prossimo anno" spiega l'amministrazione in una nota.