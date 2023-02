Castellabate, presentata la delegazione della Lega Navale Italiana

Presentata ufficialmente la Delegazione della Lega Navale Italiana di Castellabate nella sala consiliare presso la Casa Comunale. Alla presenza del sindaco Marco Rizzo, dell’amministrazione comunale, delle autorità civili, militari e religiose il presidente della neonata delegazione Marco Mansueto, il dottore Luigi Alfano, il Colonnello Antonio Grilletto e Vincenzo Pepe, presidente Nazionale FareAmbiente, hanno illustrato le finalità e gli obiettivi di questo ente. Il mare e il suo forte legame con Castellabate è stato filo conduttore di tutti gli interventi che hanno altresì sottolineato il ruolo principale dei giovani, come futuri custodi di tale ricchezza culturale.

I commenti

Soddisfatto il primo cittadino:“La nascita di questa delegazione testimonia l’amore verso questo territorio e la volontà di volerlo salvaguardare attraverso la condivisione di progetti. La costituzione di questa delegazione avviene in un anno molto importante per Castellabate che si accingerà a festeggiare i suoi 900 anni. Una programmazione ricca e varia di eventi per celebrare il nostro paese, la sua storia, la nostra storia. Oggi più di ieri risulta di fondamentale importanza rendere i nostri giovani detentori del nostro intero bagaglio culturale, affinchè ne siano portatori e diffusori nel mondo”. “Ringrazio il sindaco Marco Rizzo, tutta l’amministrazione e tutti coloro che hanno partecipato a questa presentazione. Insieme, in sinergia, sono certo realizzeremo grandi ed importanti progetti per la valorizzazione e tutela del nostro mare e, soprattutto, affinchè Castellabate continui a distinguersi come meta turistica da visitare tutto l’anno”, conclude il presidente Mansueto.