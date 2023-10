Castellabate, il Comune dona una piantagione di cacao all'associazione "E Ti Porto in Africa"

Il Comune di Castellabate ha donato una piantagione di cacao a famiglie povere della Costa d'Avorio. La cerimonia è avvenuta lo scorso luglio 2023 a Worofla, un villaggio al nord di Abidjan, dove una delegazione dell'Associazione Internazionale Onlus "E ti porto in Africa" - presieduta da Vincenzo Mallamaci - si è recata per una Missione Umanitaria. L'iniziativa segue il percorso intrapreso da qualche anno dalla Onlus al fine di consentire un lavoro a famiglie povere che, grazie alla coltivazione e vendita del cacao , potranno vivere per anni dignitosamente nelle loro terre ed evitare di partire sui barconi della morte alla volta dei nostri Paesi.

L'iniziativa

La piantagione di Worofla è stata fortemente voluta dal sindaco di Castellabate, Marco Rizzo e dall'assessore Antonio Florio, con l'intermediazione della socia Elena De Sanctis. Nel corso della Missione sono stati donati sei campi di cacao , inaugurati due pozzi per l'acqua ed un centro medico con sala parto oltre ad innumerevoli visite e distribuzione gratuita di farmaci ad ammalati poveri, in particolar modo bambini ed anziani Presenti all'inaugurazione: Vincenzo Mallamaci (presidente), Padre Clovis Prao (missionario), Filomena Bianco (segretaria), Marco Botta (vice presidente) Anna Mallamaci (socia), Elena De Sanctis (socia), Vincenzo Cioffoletti (delegato rapporti istituzionali)