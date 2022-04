Castellabate, peregrinatio della lampada e del Vangelo di San Marco a Sonnino 

Nella giornata di ieri, la peregrinatio della lampada marciana e del Vangelo di San Marco è giunta a Sonnino. E’ proprio qui che la rete delle città marciane si è allargata ulteriormente grazie all’adesione di questo Comune in provincia di Latina.

L'evento ha permesso l’incontro di tutte le delegazioni marciane che, dopo la celebrazione solenne nella Chiesa San Michele Arcangelo e la visita al Museo delle Terre di Confine, hanno avuto modo di conoscere e scoprire il centro storico del Paese romano. Religiosità e fede verso San Marco, muovono le fila di questi incontri che divengono occasione di aggregazione e di scambio culturale per la creazione di un vero e proprio percorso di promozione turistico-culturale tra le città della prestigiosa Rete. In rappresentanza del Comune di Castellabate hanno partecipato il Sindaco Marco Rizzo e il Consigliere Gianmarco Rodio.

"Come Sindaco del Comune Capofila mi sento di ringraziare il Sindaco di Sonnino Luciano De Angelis, il Parroco Don Flavio Calicchia e il Presidente del Consiglio Maria Teresa Olivieri per averci accolti nella loro terra.Credo fortemente nel progetto delle Città Marciane perché anche in questa occasione ci ha permesso confrontarci, di visitare e conoscere un altro paese” dichiara il sindaco Rizzo. “Sono stato piacevolmente stupito dall’evento organizzato qui a Sonnino. Anche in questa occasione la fede e la devozione verso il nostro Santo, San Marco Evangelista, hanno reso possibile questi incontri che sono di aggregazione e scambio culturale tra diversi Comuni”, afferma il consigliere Rodio.