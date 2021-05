Castellabate: una domenica dedicata all'ambiente

Sabato 15 maggio, invece, il circolo di Legabiente "Orizzonti" di Salerno sarà impegnato in un doppio appuntamento: il Congresso e l'elezione del nuovo direttivo e nella pulizia dell’arenile di Pastena per l’annuale campagna "Spiagge e fondali puliti"

Il Comune di Castellabate e l'associazione Plastic Free Odv Onlus, hanno organizzato, per domenica 16 maggio, una giornata ecologica di raccolta per liberare la lunga spiaggia dorata della frazione Lago dalla plastica. L’appuntamento è alle ore 10 presso il piazzale di Campo dei Rocchi, lido Dal Pincio. Una giornata che ha anche l’obiettivo di informare sul rapporto tra l’uomo e la plastica e sulla sua pericolosità, soprattutto di quella monouso, perché non solo inquina ma uccide nell’impatto che essa ha sull’ecosistema. Il protocollo d’intesa siglato quest’anno dalla Giunta comunale con l’associazione, rappresenta pertanto una svolta importante per il territorio, grazie alle tante iniziative in programmazione. Inoltre nella stessa giornata, a partire dalle ore 9, si terrà Spiagge e fondali puliti sulla centralissima spiaggia Marina Piccola di Santa Maria, l’iniziativa di Legambiente Campania Difendiamo il nostro Mare, sostenuta dalla Polisportiva Santa Maria, con il contributo attivo del settore giovanile e scolastico della scuola calcio. Tutti i volontari verranno riforniti di guanti e sacchi per effettuare le operazioni in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, indossando mascherine e mantenendo la distanza interpersonale minima di sicurezza.

Il commento

Il sindaco f.f., Luisa Maiuri, ha commentato: "Un plauso ai tanti volontari grandi e piccoli che parteciperanno alla raccolta, lanciando così un segnale concreto di attaccamento al territorio e di grande sensibilità verso la natura. Iniziamo inoltre, attraverso questa prima iniziativa, a tracciare un percorso condiviso a seguito del protocollo siglato con l’Onlus Plastic free per la tutela e l’educazione ambientale, essenziale in un territorio protetto come quello di Castellabate".

Il congresso di Legambiente

Sempre nel week end, in particolare sabato 15 maggio, il circolo Legambiente Orizzonti di Salerno sarà impegnato in un doppio appuntamento: il Congresso e l'elezione del nuovo direttivo e nella pulizia dell’arenile di Pastena per l’annuale campagna Spiagge e fondali puliti. L’appuntamento è per le ore 15.30 presso la sede associativa condivisa con il Circolo ARCI “Marea”, in via Davide Galdi 10, Mercatello.

L'elezione del nuovo direttivo si terrà nel rispetto delle normative anti contagio previste per combattere la diffusione del Covid-19, i volontari incontreranno i rappresentanti delle associazioni che da anni collaborano in partenariato alla realizzazione di progetti congiunti, per condividere traguardi raggiunti e prospettive future da costruire e immaginare per la nostra Salerno. A seguire, si procederà alla pulizia della spiaggia contigua al porticciolo di Pastena per l’annuale campagna nazionale Spiagge e fondali puliti che, oltre a ripulire e riportare un pezzo di litorale alla sua bellezza, vedrà coinvolti anche alcuni sub per la pulizia dei fondali.