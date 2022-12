A Castellabate un concorso didattico sulla storia del sommergibile Velella

Un concorso didattico sulla storia del sommergibile Velella, a 80 anni dal suo affondamento, avvenuto al largo di Punta Licosa il 7 settembre 1943. A promuoverlo, nelle scuole primarie e secondarie di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate, è stata l’associazione nazionale Marinai d’Italia, gruppo Caduti del Regio Sommergibile Velella di Santa Maria di Castellabate. Gli elaborati realizzati, tra scritti e disegni, andranno a comporre il calendario 2023 dell’associazione. Circa 300 i bambini fra i 9 ed i 13 anni che hanno partecipato al progetto.

La premiazione

Il progetto si concluderà con la premiazione, mercoledì 21 dicembre alle 10 presso l'aula consiliare di Castellabate. Ad essere premiata, con un buono di 100 euro per l'acquisto di materiale per la scuola, la 1D della scuola secondaria di Primo Grado del plesso di Castellabate. Saranno presenti, insieme ai tanti associati: il presidente della locale sezione dei Marinai d’Italia, Francesco Schiavo; il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo; l’assessore all’Istruzione, Marianna Carbutti; la dirigente scolastica dell’IC Castellabate, Gina Amoriello. “Raccontare e tramandare, partendo dai bambini, un avvenimento importante della nostra storia, che ha interessato da vicino il nostro territorio. Questo è stato l’obiettivo del progetto che ha visto la partecipazione entusiasta di tanti bambini, incuriositi sull’argomento - spiega il vicepresidente della sezione locale dei Marinai d’Italia, Antonio Ciardi - Tutto il materiale sarà, quindi, utilizzato per la realizzazione del calendario 2023 dell’associazione”.