Nel salernitano una targa dedicata al campione del mondo Feola

Si terrà il prossimo 22 aprile 2023 alle ore 18 in Viale M. e G. De Vivo a Castellabate lo scoprimento della targa commemorativa di Vicente Italo Feola, originario del centro cilentano. Un'iniziativa voluta sia dalla Fondazione Fioravante Polito, sostenitrice del Passaporto Ematico, nonché attenta e sensibile a tutte le dinamiche del mondo dello sport, sia dal Comune di Castellabate.

La storia

Originario di Castellabate, Vicente Feola, oltre a essere il padre della favola calcistica di Pelé, fu il primo allenatore a regalare al Brasile (e a tutto il popolo brasiliano) la Coppa del Mondo di Calcio, continuando a portare nel suo cuore Castellabate dove tornò con piacere in diverse occasioni, insieme ad aneddoti e racconti della sua avventura sportiva brasiliana. La targa permanente in Castellabate celebrerà per sempre la vita di questo campione famoso non solo in Brasile e in Italia ma nel mondo. Durante la cerimonia saranno esposte due opere di Vicente Feola realizzate dall’artista Fernando Mangone e la maglia di Pelé riprodotta dalla Sartoria sportiva. “Siamo veramente orgogliosi di celebrare come merita Vicente Feola,perché le sue gesta hanno conferito lustro a tutta la nostra comunità. Grazie a questa targa anche i più giovani potranno ricordare questo campione di calcio castellabatese doc, famoso non solo in Brasile ma nel mondo” afferma il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “Siamo sempre felici di ideare iniziative a carattere sportivo e sociale, finalizzate a promuovere l’immagine di Castellabate in tutto il mondo” dichiara il Presidente della Fondazione Fioravante Polito, Davide Polito.