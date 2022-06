Rete Città Marciane in udienza da Papa Francesco: presente il sindaco di Castellabate

Giornata importante quella di ieri che ha visto protagoniste le Città Marciane a Roma. Il presidente della Rete delle città marciane il sindaco di Castellabate Marco Rizzo, accompagnato da alcune delegazioni marciane, si è recato in visita a Roma all’Udienza da Papa Francesco. Molti sono stati i fedeli che hanno voluto accompagnare le delegazioni in questo viaggio di fede nel nome di San Marco e San Pietro.

L'iniziativa

Organizzato e curato nei minimi dettagli, questo viaggio nella città capitolina ha segnato un grande passo nella storia di queste città unite appartenenti alla rete. Giornata unica ed emozionante, occasione di unione, spiritualità, condivisione, fede e devozione nel nome di San Marco Evangelista. “Pochi mesi fa eravamo stati qui a Roma con il nostro Patrono San Costabile. Essere di nuovo qui con questa Rete in nome di San Marco Evangelista è stato altrettanto emozionante. In queste occasioni la fede è portatrice di unione, condivisione e spiritualità. Ci tengo a ringraziare Giuseppe Semeraro e Don Antonio Quaranta, rispettivamente segretario e Assistente Ecclesiastico della Rete Marciana, per aver organizzato questo momento irripetibile e Don Pasquale Gargione per aver supportato con la sua presenza anche il questa occasione questa prestigiosa Rete”, afferma il primo cittadino Rizzo.