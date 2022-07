Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

CASTELLI DEL CILENTO TOUR: Quattro giorni quattro Castelli, viaggio nel medioevo tra leggende e fantasmi con brindisi La De Rebus Neapolis propone "Castelli del Cilento tour". Il Cilento, è una splendida ed amena area territoriale a sud di Salerno, luogo che ha ispirato nei secoli poeti e cantori, tant'è che, lo stesso Omero, incantato dalla bellezza della ridente località , ne fu talmente ispirato dal collocare proprio in questa zona, Leucosia, la terra delle sirene della famigerata Odissea. Territorio da sempre attraversato da storia, magnificenza e genialità, divenne ben presto luogo di intrighi e passioni. In particolare, la nobiltà feudale nei suoi castelli, nascose le proprie più infime passioni e le più ardite ambizioni laddove amore e morte si sono avvicendati nel corso dei secoli tra queste alte mura. 10 AGOSTO - 1 GIORNATA CASTELLO ANGIOINO ARAGONESE DI AGROPOLI Dedicheremo la prima giornata alla visita del Castello Angioino ARAGONESE di Agropoli, più noto con il nome di Castello saraceno in quanto fu a lungo nelle mani degli invasori da oriente. Dopo essere stato riconquistato passò nelle mani dei Sanseverino fino ai Sanfelice. La stessa Luisa Sanfelice, eroina della repubblica partenopea soggiornò a lungo in questa dimora. 11 AGOSTO - 2 GIORNATA CASTELLO DELL'ABATE DI CASTELLABATE La nostra seconda giornata vedrà protagonista il Castello dell'abate da cui trae il nome il suggestivo borgo di Castellabate. Costruito nel 1123 per volontà dell'abate Costabile Gentilcore fu teatro di continue lotte. Donato dal Papa Gregorio XII nel 1412 a Re Ladislao passò nelle mani dei Sanseverino che lo persero in seguito alla congiura dei baroni. Conobbe i natali di famiglie illustri quali i Caracciolo ed i Filomarino. 12 AGOSTO - 3 GIORNATA CASTELLO DEI PRINCIPI DI CAPANO - POLLICA Il terzo giorno di visita sarà dedicato al Castello dei Principi di Capano. Edificato nel 1290 da Guido d'Alment al seguito di Carlo d'Angiò fu successivamente acquistato dalla famiglia Capano. Possiede una pittoresca torre ed incantevoli locali di servizio intatti nel loro stato originario. Secondo la tradizione soggiornò qui, varie volte, Sant'Alfonso Maria De' Liguori proprio in una stanza che reca il suo nome. 13 AGOSTO - 4 GIORNATA CASTELLO FILOMARINO DI ROCCADASPIDE L'ultima giornata dei nostri tour sarà dedicata alla visita del Castello Filomarino di Roccadaspide. Costruito nel 1245, sorge su una preesistente fortificazione, per volontà di Federico II di Svevia. Lungo 400 metri e scandito da 7 torri, questo antico maniero ospita 33 stanze, tra cui le prigioni ed una camera delle torture dove si trovano ancora oggi i ceppi e le catene con le quali venivano legati i condannati. Dopo aver visitato ciascun castello ci inoltreremo nel dedalo di viuzze di ogni antico borgo per scoprirne le tradizioni popolari e l'antico folklore. *COSTI TOUR:* - Intero €20 - Ridotto €10 (7 - 16 anni) - Gratis (0 - 6 anni) - *Ridotto Family 2 genitori + max 3 figli minorenni €45* - *Ridotto insegnanti, over 65 €15* - Ridotto per gruppi minimo 6 persone €15 a persona - OFFERTA‼️4 TOUR AL COSTO DI 3‼️ 60 EURO A PERSONA. ATTENZIONE LE OFFERTE E I RIDOTTI NON SONO CUMULABILI‼️ Il Ticket Comprende: • Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo, storia e arte. • Ticket ingresso e prenotazione ai Castelli • Radioguide sanificate • Brindisi con Limoncello ghiacciato Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE: https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/44_CASTELLI-DEL-CILENTO-TOUR PER CHI NON PRENOTA ONLINE‼️Può farlo attraverso WhatsApp inviando un messaggio nel quale indicare un cognome di riferimento e il numero di partecipanti. Invieremo la prenotazione con tutte le informazioni necessarie alla partecipazione ed il pagamento avverrà direttamente alla guida Potete inviare messaggi whatsapp h.24 al numero 3511258465 Indicare un nominativo di riferimento e n* di partecipanti (es.ROSSI 3px) Whatsapp 3511258465* Scopri di più: https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/44_CASTELLI-DEL-CILENTO-TOUR ~PROGRAMMA~ 1° GIORNO - MERCOLEDÌ 10 AGOSTO (AGROPOLI) Visita al Castello Angioino ARAGONESE, si prosegue per visitare il borgo medievale. Sarà occasione per pranzare scegliendo liberamente tra le tipiche e caratteristiche trattorie presenti nel borgo. APPUNTAMENTO: ORE 10:00 - Agropoli, P.zza Vittorio Veneto (vicino monumento ai caduti). Posizione GOOGLE Maps https://maps.app.goo.gl/HKEMYLpQ3W7xXQcr6 PARTENZA ore 10:15 FINE ore 13:00 circa Area Parcheggio Consigliata vicino al luogo di incontro - Posizione GOOGLE Maps https://maps.app.goo.gl/2FUtdiTVPaZhkgcQ6 Stazione Ferroviaria Consigliata: Agropoli - Castellabate. 2° GIORNO - GIOVEDÌ 11 AGOSTO (CASTELLABATE) Visita al Castello dell' Abate, si prosegue nel borgo medievale. Sarà occasione per pranzare scegliendo liberamente tra le tipiche e caratteristiche trattorie presenti nel borgo. APPUNTAMENTO: ORE 10:00 - Posizione GOOGLE Maps https://maps.app.goo.gl/6CqBLgvAf6F49gQ27 PARTENZA ore 10:15 FINE ore 13:00 circa Area Parcheggio Consigliata vicino al luogo di incontro - Posizione GOOGLE Maps https://g.co/kgs/L9SvJS Stazione Ferroviaria Consigliata: Agropoli - Castellabate. 3° GIORNO - VENERDÌ 12 AGOSTO (POLLICA) Visita al Castello dei Principi di Capano, si prosegue nel borgo medievale. Sarà occasione per pranzare scegliendo liberamente tra le tipiche e caratteristiche trattorie presenti nel borgo. APPUNTAMENTO: ORE 10:00 - Pollica - Via Matteo Mazziotti, 84068 Pollica SA - Posizione GOOGLE Maps https://maps.app.goo.gl/hf5kjN19NEkVneiA7 PARTENZA ore 10:15 FINE ore 13:00 circa Stazione Ferroviaria Consigliata: Agropoli - Castellabate. 4° GIORNO - SABATO 13 AGOSTO (ROCCADASPIDE) Visita al Castello Filomarino, si prosegue nel borgo medievale. Sarà occasione per pranzare scegliendo liberamente tra le tipiche e caratteristiche trattorie presenti nel borgo. APPUNTAMENTO: ORE 10:00 - Roccadaspide - Piazza XX Settembre - Posizione GOOGLE Maps https://maps.app.goo.gl/nckEzv5nPTLwmS5j9 PARTENZA ore 10:15 FINE ore 13:00 circa Stazione Ferroviaria Consigliata: Capaccio - Roccadaspide