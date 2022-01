"Mezzogiorno Italia" fa tappa al Castello dei Sanseverino: l'appuntamento su Rai 3

La Rai torna nel salernitano. Ieri una troupe della Rai della trasmissione "Mezzogiorno Italia", in onda ogni sabato su Rai 3, è stata al Castello dei Sanseverino per le riprese di un servizio che andrà in onda il prossimo sabato 22 gennaio alle ore 13.25. A renderlo noto, il sindaco Antonio Somma.

Parla il primo cittadino

Un'occasione sicuramente importante per la promozione del nostro Castello che, per la prima volta, vede la ribalta televisiva nazionale. Un doveroso e sentito ringraziamento va al conduttore Alessandro Di Liegro, all'Assessore alla cultura Enza Cavaliere, al Professore Giuseppe Rescigno, alla Professoressa Rosa Fiorillo dell'Università degli Studi di Salerno, all'Archeologo Pietro Toro, alla Sovrintendente Raffaella Bonaudo, al Dott. Angelo Coda Presidente dell'Universitas Sancti Severini, a tutte le figuranti dell'Associazione "Il Cantastorie" ed a Vito Mariano per la concessione dei cavalli.

Tutti con gli occhi sullo schermo, dunque, sabato 22 gennaio alle ore 13.25 su Rai 3.